亨利拆局│练马师王吼吕健威
更新时间：02:00 2026-04-12 HKT
发布时间：02:00 2026-04-12 HKT
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上期雷神登场，即助方嘉柏劲夺4冠1亚，二人各自封王。今次赛事移师沙田，预计呢对组合必受重视，但有一资料你要知，就是练马师王彩池自开办以来，方嘉柏未尝在沙田全草赛日封王，「黑夜之神」见光失灵，唔到你唔信！虽云任何盲门数据都有破咒一日，然而马场讲求跟红顶白，若阁下今期睇中几匹方厩马，赌单场明显较合适，捧方仔练马师王咪搞我！
旺门方面，吕健威今季在沙田全草赛日共五次封王，成绩最标青。留意威哥今期六路兴兵，其五是新上名马，近况各有保证，无论计封王数据或马匹质素，捧场最为上算。
重点争分马方面，「龙傲绫罗」上仗末段稍迟望空，反之头马摆前顺放，本身屈居亚军可归咎形势欠佳，潘顿连番策骑已掌握性能，可期发挥更好。「樱花酒杯」上仗初负顶磅有难度，改为斗后劲亦未必擅长，计前仗赢马姿态，居四班只是过客。「活力拍档」上仗屈居季军，主因是相对头二马蚀步速，加程二百会更合脚法。
目标：吕健威
赔率：4
全日恶马 第四场：龙傲绫罗
练马师王最佳投注时机：第四场前
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