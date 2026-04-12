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波仔至醒灵活玩│「华丽再赢」缩程变身

名家专栏
更新时间：02:00 2026-04-12 HKT
发布时间：02:00 2026-04-12 HKT

上周三方嘉柏加莫雷拉呢对将帅携手四喜临门，好不威风；练者亦一晚将练马师榜的失地收复过来。不过，有不少马迷朋友说甚怕雷神重临，皆因派彩上似乎少了分头。其实睇番整晚赛果都是偏差大晒，当大家都捉到场地偏差时，可采取主动、居前置的赛驹，皆猛然有票数支持。再者，莫雷拉四场头马也并非热到「辣手」，若说因雷神而令派彩乏味，似乎有点武断。

第五场新胜的「龙之悦」再上阵，但该仗数匹马再出，只有「跨境骏马」转战谷草跑入一席季军而已，赛事水准仍有待证明。而「表之浩瀚」跑田草千二米未失三甲，但阵上亦未证明负逾130磅可入位，在短时间内缩程亦略受考验。

在双T轴心场次，不如剑走偏锋敲冷。「华丽再赢」去年十二月在港初出即跑千四难度甚高，事后看该场条件赛的水准绝不逊色；前仗再战千四，前段步速稍偏快，在马群扯散下，后上马唔易追，但牠直路末段换脚后可紧跟主马群到终点，表现并非太差。

再者，450场次不少后置型赛驹翌仗转场或转路程下提升表现，今战不妨博「华丽再赢」可缩程至千二米变身。

波仔灵活玩过关提供：

第五场 Q    1 3 6 10 复式
第八场 Q/QP 7 胆拖 1 4 5 12
第十场 WP 10
混合过关三串七 共188注

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