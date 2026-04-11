Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

Dickson心水│「源好运」换人转手风

名家专栏
更新时间：15:22 2026-04-11 HKT
发布时间：15:22 2026-04-11 HKT

今期莫雷拉的坐骑预期多被热捧，但方嘉柏的田草成绩远逊谷草，究竟能否有相同效果，实在是未知之数。

第七场四班千四米，「源好运」由上季尾在新马赛上阵开始，一直是热门分子，但本身坏习惯多多，就算追劲惊人，四战亦只获得一亚，所以用来作胆，的确有点危险。然而，由于今仗排十四档，可能换来赔率，买W倒是值博。此驹在179场次获亚一役，虽被超级马「极上纱珑」弹甩，但直路上的追劲却比「冷娃」与「都灵冠星」更好，既然后两驹随后都能赢马，「源好运」要获胜应非难事，其后两战千四米姗姗来迟，皆因俱遇意外，希望今次配艾兆礼顺风顺水。

第八场三班千六米，「活力拍档」上仗初次在三班作赛兼遇不利后上场合才屈居季军，适应一场后，随时施回马枪。

第七场：10源好运
第八场：7活力拍档

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
长者生活津贴资产避雷方法 赚医疗费减免外 更享牙科电器隐藏福利
长者生活津贴资产避雷方法 赚医疗费减免外 更享牙科电器隐藏福利
投资理财
9小时前
星岛申诉王 | 咖啡名人被质疑「搭鸡棚」掠水 店舖突结业 4股东80万血本无归
05:31
星岛申诉王 | 咖啡名人被质疑「搭鸡棚」掠水 店舖突结业 4股东80万血本无归
申诉热话
7小时前
李家鼎家事令杨思琦言论再受关注？曾爆李家关系恶劣：系咁样打豪仔 网民为思琦妹平反
李家鼎家事令杨思琦言论再受关注？曾爆李家关系恶劣：系咁样打豪仔 网民为思琦妹平反
影视圈
22小时前
温柳媚罕谈47年前车祸展开地狱人生 曾为医药费穷途末路破产 昔日轰旧爱何守信烂滚
温柳媚罕谈47年前车祸展开地狱人生 曾为医药费穷途末路破产 昔日轰旧爱何守信烂滚
影视圈
6小时前
新皇岗口岸拟设7条专营巴士线 来往葵芳、启德、屯门等地 「一地两检」安排下旧皇巴将停运
新皇岗口岸拟设7条专营巴士线 来往葵芳、启德、屯门等地 「一地两检」安排下旧皇巴将停运
生活百科
2026-04-10 12:58 HKT
只收现金=落后? 粥店事头婆「神回复」一句话竟获食客力撑：呢个回应有啲劲 网民引2点力陈现金优势
只收现金=落后? 粥店事头婆「神回复」一句话竟获食客力撑：呢个回应有啲劲 网民引2点力陈现金优势
生活百科
2026-04-09 15:32 HKT
大叔港铁青衣站每朝找猎物 疑扮拍卡跟人尾入闸逃票 乘客睇唔过眼拍片直击｜Juicy叮
大叔港铁青衣站每朝找猎物 疑扮拍卡跟人尾入闸逃票 乘客睇唔过眼拍片直击｜Juicy叮
时事热话
4小时前
Jayden是什么？Threads潮文疯传港孩「英文名」 迷因背后旨在讽刺港妈育儿方式
Jayden是什么？Threads潮文疯传港孩「英文名」 迷因背后旨在讽刺港妈育儿方式
饮食
20小时前
张敬轩担任保安局导师引导迷途青年 称年少无知 为过往言论及作品致歉
01:31
张敬轩担任保安局导师引导迷途青年 称年少无知 为过往言论及作品致歉
社会
3小时前
白石角夫妇豪掷140万 打造1200呎无敌海景屋 豪宅三房变一房 独享奢华总统套房
白石角夫妇豪掷140万 打造1200呎无敌海景屋 豪宅三房变一房 独享奢华总统套房
家居装修
9小时前