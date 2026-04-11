Dickson心水│「源好运」换人转手风

今期莫雷拉的坐骑预期多被热捧，但方嘉柏的田草成绩远逊谷草，究竟能否有相同效果，实在是未知之数。

第七场四班千四米，「源好运」由上季尾在新马赛上阵开始，一直是热门分子，但本身坏习惯多多，就算追劲惊人，四战亦只获得一亚，所以用来作胆，的确有点危险。然而，由于今仗排十四档，可能换来赔率，买W倒是值博。此驹在179场次获亚一役，虽被超级马「极上纱珑」弹甩，但直路上的追劲却比「冷娃」与「都灵冠星」更好，既然后两驹随后都能赢马，「源好运」要获胜应非难事，其后两战千四米姗姗来迟，皆因俱遇意外，希望今次配艾兆礼顺风顺水。

第八场三班千六米，「活力拍档」上仗初次在三班作赛兼遇不利后上场合才屈居季军，适应一场后，随时施回马枪。

第七场：10源好运

第八场：7活力拍档