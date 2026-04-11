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甜甜小记│「辣得准」质素搭救

名家专栏
更新时间：14:45 2026-04-11 HKT
发布时间：14:45 2026-04-11 HKT

明日出战第五场的蔡厩「辣得准」，季初曾力压打吡盟主「白鹭金刚」赢马，可惜受心律不正困扰，影响进度，上场复出跑第七，热身后有力跑得更近。

小记访问「辣得准」马主吴创木的儿子吴少庭，他说：「我们一家人都期望『辣得准』今场有好表现，牠在季初表现亮丽，奈何经兽医检验后，发现马匹健康有问题，放缓操练程序。蔡约翰透露，『辣得准』现已无大碍，需要时间固本培元，今场排十一档不算理想，希望以质素搭救争取成绩。有趣的是，同场的『表之浩瀚』正是我之前在纽西兰拍卖会看过牠，觉得此马的型格及脚法都很出众，潜质应该优厚，将来可望跻身更高班次，所以我觉得『辣得准』今次对手都颇强，加上有几匹质新分子最近表现都很好。若然『辣得准』跑得头四名，我们已经很满意。」

陈嘉甜

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