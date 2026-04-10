文杰访问│艾兆礼当「红」延势头

周日沙田赛事，艾兆礼八匹坐骑分别来自蔡、廖、姚和伍四厩，而且近绩良好，有机会再取得佳绩。他昨晨收操后表示，在周三晚跑马地夜赛交白卷，自然希望今战胯下坐骑跑出水准，争取头马以延续近期势头，其中「安都」和「翠红」两驹最具争胜机会。

「安都」转投蔡厩后，至今七战两冠两亚一季演出准绳，周日列阵第八场三班千六米，艾兆礼说：「『安都』今季踏入四岁成熟期，在蔡约翰悉心训练下，明显较前进步，前仗牠克服十四档劣势赢马，上场加磅后再跑仅负跑第二，表现都在水平之上，估计牠处目前评分，仍有上升空间。周日再战胜途，若继续跑出水准，有望争取季内第三场头马。」

「翠红」前仗竞逐经典一哩赛落败后，上场回到二班谷草赛事即赢马。

「翠红」前仗竞逐经典一哩赛落败后，上场回到二班谷草赛事即赢马，今次转战田草千二米，骑者分析：「除了前仗竞逐不合路程外，『翠红』今季整体表现都在水准之上，上仗赢马后操练正常，今（昨）天在草地快跳走势理想，显示状态仍勇。今次出战田草千二米亦是射程，当是争胜分子。」

最后，艾兆礼表示伍厩「太子」无论在沙田和谷草跑千二米，都经常后上不及而未能赢马，所以周日增程跑千四米部署上正确，何况近期操练正常，状态仍在作战水准，加上今场只负一二〇磅，因此，「太子」若发挥本身实力，亦有力争取佳绩。

特约记者：文杰