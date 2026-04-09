甜甜小记│陶桦玮自带选马逻辑

早前小记邀请「陶梦成真」马主陶桦玮分享其上月前往澳洲参与马匹拍卖会竞投的初体验，他成功以55万澳元买入心头好Lot 406，目前该驹正在古摩亚牧场接受操练；今期小记会再邀请他畅谈投马过程中的难忘事。

陶桦玮在香港和澳洲均有养马，现时他和太太在港养有「陶梦成真」，同时也和一班志同道合的朋友，包括2019年港姐冠军黄嘉雯等一起养有团体马「飞马座」和「丞匡掠影」。澳洲方面，陶桦玮则以个人名义养有两驹。

因闻悉今年复活节的殷利殊周岁马拍卖会云集全年最高身价及最高质素的周岁马，陶桦玮于是决定亲身参与，他说：「我在投得Lot 406之前，其实先在拍卖会睇中两驹，并有意欲竞投，预算都是60万澳元左右，但最后该两匹马都高出预算50%成交，因此未能购入。」

「不过，这也证明自己的眼光和一些大马主相若；拣马是一门深奥学问，我在此范畴是新手，拍卖前花了不少时间学习个中学问，并在今次澳洲之行中实践。自己心仪的马匹被大马主看中，于我来说是很大鼓舞，我会继续努力学习，希望将来能够引入更多良驹来港。」陶桦玮续说。

陶桦玮也分享其买马筛选准则，他说：「出发前，我已有特定想买入的血统，大约有15驹符合条件，然后提早到场，逐一观望、互动，再看感觉及眼缘；若互动期间，马匹已很暴躁则不考虑 。最后便是兽医报告，健康必须low risk（低风险）和建议可以来港作赛才会挑选。经过上述流程后，我只剩下三匹心仪马可选择，其中两匹因为价格高于预算而没有竞投，另一匹正是我投得的Lot 406。」

目前Lot 406在古摩亚牧场接受训练，陶桦玮谈到与该牧场合作缘由：「由于最近和朋友在外地购入了一匹马，他向我介绍了古摩亚集团，今次决定把Lot 406交由集团训练，希望马儿健健康康，将来可以成材。」

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陈嘉甜