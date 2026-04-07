Dickson心水│「你知我得」跑法着数

今日最热烈话题是莫雷拉重临担任方嘉柏马房主帅，隔晚他多匹坐骑成为大热门，当中有些马匹若非雷神策骑，赔率必冷，可见有过热之嫌，投注时宜审慎选择。

第五场四班千二米，潘顿骑姚厩「你知我得」，说实话，若以能力计，此驹并非本场最强之马，但跑法相对着数。这场比赛有权早段前置者，可能得「你知我得」与「朗日自强」，不过后驹前速不算很快，有机会出现潘顿慢放情况。「你知我得」前仗于谷草千二爆冷获亚军，接战上名的「星运少爵」完全无法逼近，究竟是「星运少爵」不擅长跟前竞跑，还是「你知我得」有分在手？今仗自有分晓。

第九场三班1200米，「佛亮老挝」上仗乃转入桂福特马房后第二战，结果与头马「俏眼光」双双弹甩对手获亚，今次遇多快马场合，形势有利可争胜。

第五场：9你知我得

第九场：10佛亮老挝