Ian心水│「三军勇将」唞够再拼
更新时间：18:43 2026-04-07 HKT
发布时间：18:43 2026-04-07 HKT
发布时间：18:43 2026-04-07 HKT
第一场 「千杯」至今十战得一季，表现令人失望，但牠具有前速，跑法主动，跑短途赛事相当着数；今仗排位理想，出闸后有望迅速切入内栏领放，可作冷胆。对手方面，「蓝爵爷」今仗转厩初出，最近试闸明显进步，牠上季尾曾在田草千二米仅负于「亨骥」，并可力压「风采人生」等强手，赛事水准不俗；今仗更换配备，现居五班有优势，值得看好。此外，「传承效应」季内曾多次在谷草千二米跑近，今仗初降五班遇弱旅，加上巴度近期演出神勇，可作冷脚。
第九场「三军勇将」性赋不宜频密出赛，上仗至今已休息两个月，体力应已完全回复；今仗排位理想，更强配莫雷拉，争胜机会甚高。对手方面，「撼天铁翼」季初曾因心律不正而退出，其后几仗表现平平；不过上仗走势明显改善，复课状态亦有活力，今次角逐曾获两赢七位的谷草千二米，值得考虑。此外，「俏眼光」今季已三胜，但上仗赢马姿态有余未尽，仍要兼顾。
第一场：7千杯、3蓝爵爷、2传承效应
第九场：4三军勇将、7撼天铁翼、1俏眼光
最Hit
消委会冷气机推介｜12款窗口机获高分 悭电/制冷/抽湿同样出色！详解变频式/定频式/匹数分别 即睇1匹+匹半+3/4匹与呎数对照
2026-04-06 15:41 HKT
剥烚蛋壳总黏蛋白？即学3招秘技蛋壳一剥必成功 烹煮前简单1步不黏壳
2026-04-06 12:00 HKT
红磡广场沦为「死场」？网民热议商场风光不再 全靠这类店舖撑起...
2026-04-06 16:30 HKT