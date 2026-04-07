Ian心水│「三军勇将」唞够再拼

第一场 「千杯」至今十战得一季，表现令人失望，但牠具有前速，跑法主动，跑短途赛事相当着数；今仗排位理想，出闸后有望迅速切入内栏领放，可作冷胆。对手方面，「蓝爵爷」今仗转厩初出，最近试闸明显进步，牠上季尾曾在田草千二米仅负于「亨骥」，并可力压「风采人生」等强手，赛事水准不俗；今仗更换配备，现居五班有优势，值得看好。此外，「传承效应」季内曾多次在谷草千二米跑近，今仗初降五班遇弱旅，加上巴度近期演出神勇，可作冷脚。

第九场「三军勇将」性赋不宜频密出赛，上仗至今已休息两个月，体力应已完全回复；今仗排位理想，更强配莫雷拉，争胜机会甚高。对手方面，「撼天铁翼」季初曾因心律不正而退出，其后几仗表现平平；不过上仗走势明显改善，复课状态亦有活力，今次角逐曾获两赢七位的谷草千二米，值得考虑。此外，「俏眼光」今季已三胜，但上仗赢马姿态有余未尽，仍要兼顾。

第一场：7千杯、3蓝爵爷、2传承效应

第九场：4三军勇将、7撼天铁翼、1俏眼光