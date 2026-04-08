亨利拆局│练马师王吼方嘉柏

回顾今季练马师王成绩榜，方嘉柏共九次封王最威水，当中谷草占八次，「黑夜之神」当之无愧。若单计谷草，沈集成封王四次紧随方仔之后，再数便是三次的游达荣，还有廖康铭与希斯各两次。参考上述数字，有助了解哪个马房喜欢吼准谷草发动攻势。

既然方仔是黑夜之神，今期又得雷神帮助，而且出足九场够大阵仗，练马师王对象非佢莫属。如欲博多一点分头，不妨尝试赌走地盘，第三场前才落注，虽然佢就算头两场输晒，赔率也未必大幅回升，但分多一两蚊都好过无。

重点争分马方面，「满心星」跑谷草一哩起家，上仗在泥地搏失，主因是头两段太慢，过往赛前上从化例牌向好，今次同一部署信得过。「喜马」上仗四叠转弯都能赢马，进步幅度吓人一跳，只加六分应无阻力。「精彩骏将」性赋休出特佳，今次休息两个月始上阵，摆明关照雷神！「三军勇将」也是休息两个月，忠心马排四档，争取三甲不难办到。

目标：方嘉柏

赔率：1.25

全日恶马 第七场：满心星

练马师王最佳投注时机：第三场前

