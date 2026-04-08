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马观微全日心水│「随缘得胜」游然自得

名家专栏
更新时间：01:00 2026-04-08 HKT
发布时间：01:00 2026-04-08 HKT

游达荣马房的澳洲自购新马「随缘得胜」，今季更趋成熟，四战四班一六五○米均有悦目走势。今仗列阵第二场再临同程，有力问鼎。

「随缘得胜」十一月初首次增程出战谷草一六五○米，在一场由超班马「相映红」胜出、赛事水准较高的场合取得一席第四名，走势甚佳。

一月七日及二月四日，「随缘得胜」接连再战四班谷草中距离，均不敌「翠儿威威」而已，二月四日一役，两驹的胜负距离更收窄至颈位。二月尾，「翠儿威威」在胜程能取得三连捷并升上三班，由此可知「随缘得胜」在四班的分量。

上仗，「随缘得胜」第四次出战谷草中距离，本有机会收复失地，可惜排十二档，沿途留得较后并碰上慢步速，结果在一场由前置马控制大局的场合，凭后上取得一席接近的第四名，表现毫不失色。今仗卷土重来，档位内移至八档，可望有更出色的发挥。

马观微

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