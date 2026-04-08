波仔至醒灵活玩│抢前领放「你知我得」

三日内两次赛事，先跟各同业及编辑们说声感谢；而在频繁赛事中，今晚焦点必定落在莫雷拉重临香江协助方嘉柏争冠军，而雷神亦有如阿诺舒华辛力加喺《未来战士》名场面中的一句「I'll be back」。

其实现时形势的确符合剧情，因为廖厩刚周一日赛起孖后，于练马师榜领先方嘉柏四W；在落后情况下，如果方嘉柏最终可以后上夺得冠军练马师才够激情，好睇过戏。而预计在电算机上，方、雷组合在今晚会先胜一仗。

第五场「你知我得」去年十二月才复出，一月出争330场次时，一来步速不利追，二来赛事水准也高，败不足据；前仗只败给在田草跟较强对手较量过的「幸运愉快」而已，再看该役慢步速造快末段，季军「星运少爵」再出也是出弯太蚀才仅败，所以这场507场次的水准应可信赖。

上仗「你知我得」只相隔四日匆匆再战，跑非擅长的千四兼且沿途遇快步速，属形势不合的败绩，故大可抹去。今仗有充足回气期，快跳及拍跳见活跃感足，观今场无正宗放头马，预期「你知我得」可顺利抢放，亦相信快将七岁的牠必趁有状态尽快攻坚。

波仔灵活玩过关提供：

第一场 WP 7

第四场 WP 8 11 对碰

第五场 Q/QP 9 胆拖 2 4 5 6

混合过关三串七 共134注