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马观微全日心水│「千帆驹」开斋奥妙

名家专栏
更新时间：01:00 2026-04-06 HKT
发布时间：01:00 2026-04-06 HKT

苏伟贤马房的澳洲自购马「千帆驹」，上仗出战三班田草千四米，阵上处境欠佳，都能在潘顿手足催策下威胁头马。今仗，列阵第八场再战同程，将能敲响胜利之门。

「千帆驹」在元旦初出跑三班田草千二米，只是不敌其后升上二班仍能增添佳绩的「晒冷」。半个月后，此驹增程二百米，虽然排十四档，沿途留得较后且一再挤阻失位，但末段可追近上名马，证明路程合脚法。

上仗「千帆驹」重回三班田草千四米，战斗力更上层楼。该役排十二档，早段被鞍上人拖到大后方，沿途多番受阻失位，转入直路后前路亦欠畅通，要蚀脚程地向外移出，到最后一百米才能在中外栏望空，结果竟能逼近头马，更只是仅负短马头位。赛后有三个礼拜时间再加打磨，今仗易配奥尔民，可望尽展所长。

马观微

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