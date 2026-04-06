亨利拆局│练马师王吼罗富全

上次提到，近期练马师王形势紧凑，结果话口未完，刚刚全泥宴开出东、游、叶三人平头；就算前次田草赛事，廖康铭与吕健威也同得36分，只因前者头马较多而以点数胜出。

回说今次赛事，各仓布阵平均，骤眼睇希斯有「嘉应高升」列阵，练马师王相对秤先，不过他在其余场次兵力麻麻，即使个别马匹帮手得分，也恐怕未够资格封王。反而罗富全近期在沙田频有佳作，今日兵分十路亦有足够筹码，能否封王属未知数，但当中应有王者兴，练马师王可小注一试。

重点争分马方面，「路路劲」上季尾入位已露曙光，今季转四岁理应更好，可惜早前因流鼻血而耽误光阴，上仗蚀快步速也仅负颈位，证明进度保持，三甲应无难度。「红衣醒目」上季尾初跑千六已得亚军，证明具备气量，上仗蚀三叠转弯能追入位，乃季内表现最好一次，今次乘勇加程必有所图。「超劲赤兔」胜在够准，上仗亦有强组味道，今次遇马少场合属黄金机会。

目标：罗富全

赔率：6.5

全日恶马 第六场：路路劲

练马师王最佳投注时机：第一场前