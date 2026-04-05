Ian心水│「好评如潮」弱组争胜

第六场三班一千米，「好评如潮」来港后三战取得一冠一季，成绩颇佳；牠初次上阵时，临场为32倍冷门，但末段冲刺强劲，结果以半个马位之先击败「价值传承」与「俏眼光」等驹，表现出色；今仗负磅虽然最重，但改由潘顿操刀显鲜明斗志，对手实力一般，应可闯入前列。对手方面，「会长之宝」二十一战得一冠，胜出率极低，不过牠跑直路赛却表现稳定，季内九战此程获四亚一殿两第五，仅一次失奖金；今仗配上十磅生袁幸尧，有助提升竞争力。此外，「多威心得」是三岁爱尔兰自购马，来港前在英国与爱尔兰共上阵九次，其中八场为直路赛，取得一冠六位，亦曾在两岁马二级赛飞彻特斯锦标负于「再兴力」得亚军，表现不俗；今仗在港初出，状态仍非十足，但试闸走势不太差，或有机会闯入冷位。

第八场三班千四米，「一世美丽」上仗以短马头位击败排位较外兼际遇甚差的「千帆驹」，今仗两驹再对垒，「千帆驹」继续排外档，幸好今场出马不多，若能在赛事早段及早取得遮挡，大有机会补中。对手方面，「超劲赤兔」今季唯一头马就在千四建功，近四仗增程跑千六，末段走势尚可，今仗缩程跑千四并续配潘顿，实属正路配脚。对手方面，三、四重彩冷脚可留意昔日在澳洲三夺头马的「同心同梦」，牠在港首仗表现不差，上仗大幅增程跑二千，败绩不宜作准，今仗回师较短路程，或能制造惊喜。

第六场：1好评如潮、4会长之宝、3多威心得

第八场：2千帆驹、6超劲赤兔、5同心同梦