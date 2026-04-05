甜甜小记│「安帝」增程二千

明日沙田日马，紧接周三晚谷草夜赛，对于马经传媒从业员来说，这几天格外忙碌。今明日沙田赛事，焦点落在全球最高分马「嘉应高升」上，此马将挑战十九连胜，期待马王再次自我挑战成功，打破自己创下的纪录。

明日第十一场四班千六米的「安帝」在外地赢千八米，马具长力，今场加程跑二千米应更合。「安帝」上场跑千八米的名次虽后，但尾两段时间甚快，今场或有进步的演出。小记访问「安帝」马主王忠秣的儿子王贤讯，他说：「我十分荣幸获政府委任为西贡区扑灭罪行委员会的委员，我会尽力服务社会。」王贤讯这则利好消息，或可带旺「安帝」。

陈嘉甜