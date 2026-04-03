甜甜小记│朱廸仪望东东「鹉」压力

苏伟贤训练年长马向来有一手，如「醒目勇驹」、「银亮之星」、「恒骏宝驹」及「新力宝」等多驹，跑至高龄仍有好表现。另一方面，这位华人练马师也善于处理质新马，赢得不错口碑，包括「康乐高球」、「勇闯高峰」及「马宝宝」等驹，在港初出即有好成绩。

下周一田战，头场伟厩「鹦姿威鹉」在港初出，马名由「鹦鹉」两字组成，甚为特别。日前小记访问马主朱廸仪，她说：「我很喜欢动物，除了马匹外，也十分钟意鹦鹉，家中亦养有鹦鹉，所以把爱驹命名『鹦姿威鹉』。此马由苏伟贤为我挑选，我对他的相马眼光投以信任一票。」

小记与朱廸仪相识多年，她为人友善亲切，曾经在香港马会工作，对赛马早有热诚，经过事业上一番努力拼搏，现已跻身马主行列，在另一位置支持香港赛马会，十分难得。朱廸仪也是「多利」系马主，曾养有团体马「多利彩驹」、「丰盛」及「大快步」等驹，现役马则有「多利神驹」、「大回报」及「多利旺驹」；「鹦姿威鹉」则是她在港首匹个人名下马。

前季「多利彩驹」爆冷捧走九龙塘会杯，朱廸仪都有上台捧杯，记得当日小记访问她，她十分坦白：「我真系一毫子都无买『多利彩驹』！」虽然当日朱迪仪没有投注，但小记见到她十分开心，可见她是真正享受养马之乐。

今仗「鹦姿威鹉」起用巫显东，因为朱廸仪希望支持这位华人骑师，她说：「我希望东东可以享受伙拍『鹦姿威鹉』的过程，不用给予自己任何压力，享受过程便可以了。」

马主朱廸仪（左）

陈嘉甜