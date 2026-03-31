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卡尔心水│「伶俐骉驹」四班着数

名家专栏
更新时间：19:28 2026-03-31 HKT
发布时间：19:28 2026-03-31 HKT

呢期沙田夜泥赛事，其实作为打工仔，真系唔容易入场。平时如果跑快活谷夜马，由于甚多后生仔喺港岛返工，一放工，衫都唔换，就搭两个站地铁入啤酒园，一路饮酒、一路听歌，一路睇跑马。
卡尔每次见到夜泥，再望望势均力敌嘅排位表，加埋天文台话周中会狂风雷暴，种种因素加起来，根据卡尔嘅随口噏统计，基本上系爆冷嘅温床。偏偏啱啱攞到新牌嘅袁幸尧，拣咗呢日嚟隆重登场，辉哥提供三匹马作为见面礼，牌面颇有竞争力。

第四场预料大热门「伶俐骉驹」系世界胆，不论草泥赛绩都硬净，依家继续对住一批四班马，其实好着数；配脚要拣「侦探传奇」，袁幸尧被誉为继周俊乐之后最骑得嘅见习生，究竟呢十磅有几大威力？依家无人知，但呢匹马喺三班时，卡尔已经追紧，呢次落四班确实非常着数，或者好似礼拜日只「大爱无疆」咁，落班排靓档，就由头带到尾；「后无来者」减分减到差唔多又超轻磅，一档可博。

第四场：2伶俐骉驹、1侦探传奇、12后无来者
第七场：6金玉良言、3狼来了、11勇者无敌

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