Ian心水│「友爱心得」转泥谋突破

第八场「友爱心得」是今届跑马地状元，前仗以凌厉后劲在不利跑线冲上取胜，上仗负于质新当打的「翠红」与最近赢马的「竞骏辉煌」，表现尚佳。由于其评分升至新高，要续有进步才可再胜，希斯便特意安排牠转战泥地谋突破。「友爱心得」早于一月中旬曾与「嘉应高升」出试泥闸，当时末段从内叠窜上，姿态轻松；今次若能克服重磅，仍具威胁。对手方面，「竞骏非凡」上仗休出角逐谷草千二米，最终以四个马位不敌占有步速之利的「精彩福星」，虽然赛事水准不高，但末段走势尚算不俗；牠来港前曾在新加坡的胶沙地赛轻松胜出，今仗改配杨明纶，冷味盎然。

第九场「包装战仕」上仗于直路阶段大部分时间未能望空，但在终点前能劲势扑上，实在败不足辱；其母系家族成员曾胜出胶沙地赛，今仗值得重视。对手方面，「将睿」季内曾击败泥地专家「皇龙飞将」与「超有利」，足证泥地性能佳，近期操练逐渐加强，试闸走势亦可，有力一争。

第八场：1友爱心得、10竞骏非凡、4乐胜天下

第九场：12包装战仕、4将睿、2精英雄心