亨利拆局│练马师王吼沈集成

上期练马师王竞争激烈，廖康铭与吕健威齐夺36分，最终前者因3W以点数胜出。留意廖康铭近期猛攻，恨赢冠军之心态已浮上面，再查佢季内在泥地暂夺八冠六亚六季，乃同侪成绩最好，今晚佢兵分四路贵精不贵多，捧佢练马师王或赌单场都谂得过。

但话说回来，今次我属意追捧沈集成，皆因佢季内在泥地夺得8W，头马数字与廖康铭看齐，再睇早前两次全泥夜宴，成哥在10月30日夺22分，1月21日更获34分起孖兼封王，摆明部署泥地出击也有一手。今晚适逢成哥休假前夕，料会交足功课揾旅费。

重点争分马方面，「炽烈神驹」今季七战获两赢三位，成绩远胜上季，证明踏入五岁更进一步，今次排一档容易发挥，应可帮手争分。「领创动力」上仗由后追马控制大局，本身沿二叠前置得第五，看来逐渐适应四班节奏。「有派头」上季由黄智弘赢马，奇怪佢第五场并无坐骑，帅印却落在布文手上，事实上布文埋门为马儿试闸打磨，似乎食指蠢蠢欲动。

目标：沈集成

赔率：5.5

全日恶马 第八场：炽烈神驹

练马师王最佳投注时机：第三场前