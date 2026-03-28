卡尔心水│「极上纱珑」三班超级

赌马从来无容易过，但呢排啲马确实特别难搞。《星岛马讯》宣传口号「今季唔难赌，因为有星岛」，又真系吹佢唔胀，几冷嘅马都有人贴中；更吹胀嘅系，摸不着头脑嘅马亦有人拣中。

中冷马嘅名家，绝非无的放矢，有根据亦有理据。卡尔心水推介常畀热门，赌冷马就要买份《星岛》参考下。

第八场表面机会压一嘅系三班超级马「极上纱珑」，上场赢马姿态无敌，今场即使三岁马负重磅，估计问题不大；「一生好彩」今场对手大不同，但跑三班赛一定够用。再数落去，配脚有一堆，正路要「浪漫斗士」，预计应有不俗分头，冷门拖埋无蚀底。

第八场：1 极上纱珑、2 一生好彩、6 浪漫斗士

第十场：3 扶摇势劲、1 开心指数、7 红运光辉