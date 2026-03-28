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Ian心水│「安定神驹」增程更好

名家专栏
更新时间：19:04 2026-03-28 HKT
发布时间：19:04 2026-03-28 HKT

今季冠军练马师宝座竞争激烈，早前廖康铭在谷中一晚五捷，刚周三沈集成则凭「富喜来」、「知道稳胜」、「凌登」与「好节拍」食大四喜。现阶段前四名练马师的头马数字之相差三场，方嘉柏以四十三W领先，紧随其后为四十二胜的廖康铭、四十一胜的沈集成及四十胜的希斯，甚至连排名第五的吕健威亦仅落后五场头马，到底今届冠军练马师鹿死谁手，将会是季尾的一个焦点。

希威森近期表现稳定，他与几个大仓加强合作，今次赛事只策五驹，但第二场「安定神驹」或能争取三甲一席。此驹前仗以七十七倍大冷入位，上仗沿途留守内栏中后，可惜直路上未能望空，最终以两个多马位负于「龙之悦」，败绩不能作准；今仗排八档，取位可望更灵活，加上增程至千四米应更合脚法，若能维持进度，将具有威胁。对手方面，大热门应落在潘顿策骑的「龙傲绫罗」身上，此驹近仗都交出强横后劲，表现愈见进步，尽管今仗排位较外，但若在早段取得遮挡，应可再展开凌厉冲刺。此外，「嘉嘉友福」这匹香港国际拍卖会新马在港七战仅得一季，但上仗走至最后百五米才被对手超越，今仗若能轻松地跟前，也有机会一争。冷门可留意「共创欢欣」，这匹澳洲自购马来港后五战均跑十名过外，但复课拍跳走势较前上力，今仗改配希厩福将班德礼，同样惹人憧憬。

第四场「包装福星」是上届打吡季军，可惜其后因一对前膝受伤而休赛多时，今季迟至一月才复出，前仗仅以两个多马位负于「桃花开」和「喜尊龙」，走势令人满意；经过三仗砥砺后，今仗有望更进一步。对手方面，「展雄志」来港前名为「尽取」，在澳洲十七战得五赢五位，包括胜出二级赛杜乐锦标，虽然未能及时进军今届打吡，但最近试闸走势明显有改善，若能发挥赢马时水准，可望构成威胁。此外，「仁心星」今季表现稳定，若对手有任何差池，亦有权闯入前列。

第二场：6安定神驹、9龙傲绫罗、12嘉嘉友福
第四场：4包装福星、6展雄志、8仁心星

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