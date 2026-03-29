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亨利拆局│练马师王吼罗富全

名家专栏
更新时间：02:00 2026-03-29 HKT
发布时间：02:00 2026-03-29 HKT

近期多个马房加强部署，常安排马匹在同日连珠炮发，以谷战为例，早前有廖康铭61分封王，上周三轮到沈集成埋单劲夺58分，成为其个人季内代表作。就算在沙田封王也门槛提升，近期都是大约40分为指标，即是要3W1P才有资格叫胡，难度极高。

环顾今日各仓布局，有条件夺3W1P的马房不多，估计是吕、希、蔡、罗之争。最终我拣了罗富全，一来佢出马十二匹够大阵仗，二来「极上纱珑」又登场！因为留意此驹季内三战三胜，近两次全哥都派遣厩侣配合大出击，上次2月22日夺48分成功封王！希望历史重演。

重点争分马方面，「极上纱珑」上仗初遇三班强手，赢马姿态却更轻易，四连捷在望。「美神来」排十二档非常湿滞，胜在今组对手弱，若场地利追就有机，毕竟季初曾冲赢「线路万里」，赛绩无花假。「森林之王」及时补出，贵为309强组出品，缩程跑千四可赚级数。「日出东方」上仗赢马段速平常但走中路不利跑线，不宜太睇低。

目标：罗富全

赔率：3

全日恶马 第八场：极上纱珑

练马师王最佳投注时机：第一场前

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