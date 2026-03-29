马观微全日心水│「竞骏辉煌」一展所长

蔡约翰马房的六岁爱尔兰马「竞骏辉煌」，今仗列阵第九场二班田草千二米，易配今季与蔡厩合作成绩甚好的艾兆礼，档位比之前三仗为佳，可望更有用武之地。

「竞骏辉煌」上季在二班再添头马进帐与多次上名之后，评分高企。今季季初至季中期间，未能增添佳绩，评分得以持续回落。一月二十五日出战三班田草千二米，排外档，沿途拖得较后并蚀位多，但末段只以短马头位不敌排一档、阵上走位理想得多的路程好手「笑傲江湖」，重现可观的战斗力。

上两仗「竞骏辉煌」移师过往未踏足过的谷草跑千二米，一场排外档、沿途留得后又蚀位多；另一仗排中档，出闸后被左右夹击碰撞、阵上亦多番受阻失位，结果均能在劣势下杀入三甲。今仗乘勇重回擅长的田草千二米，档位内移至一档，将能尽展所长。

马观微