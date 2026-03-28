甜甜小记│「极上纱珑」争四连捷

明日沙田赛事，出争第八场三班千四米的「极上纱珑」，在港三战三胜，马主24/25罗富全练马师赛马团体成员之一是「芳华」系马主廖龄仪，她是罗富全的衬家，廖龄仪的靓靓千金Karen的丈夫，正是罗富全的儿子罗峻泺。廖龄仪以往养过「俏芳华」、「四小福」、「妙芳华」等驹。

「极上纱珑」今场负一三四磅，马儿前一场也是孭此磅位，不过当时跑四班条件限制赛，明日则出战三班。小记访问廖龄仪，她说：「我当然希望『极上纱珑』再战再胜，但今次档位（排十一档）不够好，未知机会，希望在明天，我期望马儿在阵上取位顺利，尽力跑得接近。」

陈嘉甜