卡尔心水│「本领非凡」四班恶

人与人嘅关系就好似火柴同火柴盒，当缘分一到，擦一擦就出火花。卡尔十年前的客户，今年其公司举办25周年庆祝，邀请我出席晚宴。其实卡尔一直记得呢位客户，当年愉快嘅合作，对方收到成果，亦因为呢个美满嘅结果，卡尔得到内部晋升机会。

人会念旧，到现在偶尔工作至通宵达旦，便回想起当日初出茅庐嘅快乐时光。工作虽苦，但人与人的微妙关系是苦中的一点甜。

十年人事几番新，卡尔也由普通马迷变成资深马迷。多年赛马经验告知，今次赛日虽不容易，但也绝非不可能。在这个赛日中抽丝剥茧，第四场有几匹马机会较佳，「本领非凡」四班有恶气，档佳兼有近绩，要继续追捧；「坚多福」上场赢马出色，升班后有戒心，但亦有信心；「康昌之星」次次都落飞，三甲要预埋。

后来旧客户变为新朋友，巧合地原来大家都是马迷。多年后即使再没有工作往来，但日后的灵感冲击，大家的共同目标就像你和我一样，携手掘马会草皮是也！

第三场：6比特星、2金发盛世、5星运少爵

第四场：1本领非凡、12坚多福、4康昌之星