Ian心水│「知道稳胜」一哩威力大

第一场「管之友」今季较迟才上阵，但除了前仗表现略逊之外，其余各仗均有一段追劲，今仗回师曾夺两冠四位的谷草大长途，应可闯入前列。对手方面，「富喜来」上季较早时间气势如虹，一口气三连胜，评分上升不少；而季内连败五仗后，今仗终于回降五班，并重配经手两捷的布文，虽然本身跑大长途赛绩一般，但幕后斗志鲜明，仍要兼顾。此外，「梦照发」曾胜谷草二千二百米，近三仗均得亚军，状态不俗，临场若见票数异动，就要留意。

第二场「知道稳胜」今季表现进步，季初能败「凌风傲雪」和「三强」等驹，上仗初跑一哩，即以轻松姿态击退「时间宝」和「浪漫老挝」，看来增程威力更大；今仗喜逢二档甚为好跑，有力争取季内第三捷。对手方面，「先到先得」上仗受制于赛事形势，败绩不宜作准，今仗重配赢马拍档艾道拿，仍属争胜要角。此外，「佳登」质素并不超级，但近绩尚佳，加上跑法主动，可避免不必要的挤阻，亦是三甲之材。

第一场：2管之友、4梦照发、5古惑大师

第二场：3知道稳胜、9先到先得、1佳登