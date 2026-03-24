Dickson心水│「一定掂」有权连捷

赛季已经过了一半，今季冠军练马师宝座争持激烈，本来方嘉柏遥遥领先，形势向好，谁知上周三廖康铭一夜5W，刚周日又凭「白鹭金刚」赢打吡，现落后榜首的方仔只差一场头马；与此同时，希斯、吕健威与沈集成近日亦有佳绩，且看余下赛日鹿死谁手。

第六场四班1200米，「团结战灵」与田泰安相当合拍，上仗骑者因远赴杜拜无法回港策骑，才换了希威森，但表现亦相当不俗，力追「电玩精英」获亚军，而且蹄下败将「富心星」再出即刻补中赢马。「团结战灵」今次回配赢马功臣田泰安，排三档有可胜之道。

第八场三班1650米，「一定掂」新胜而临，虽然加了8分，今次要负134磅，但既然上仗能轻松拿下再出入前四的「友赢威驰」、「玛瑙」、「凡凡有余」与「爆得美丽」，计实力有权连捷。

第六场：4团结战灵

第八场：2一定掂