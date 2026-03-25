亨利拆局│练马师王吼蔡约翰

廖康铭是近期最当旺练马师，连续两日赢马添六W，上日更赢埋打吡，风头一时无俩。不过，佢今期出马得四匹，阵容单薄兼各驹实力平平，就算延续旺势又赢马，估计练马师王亦无份，留待稍后再吼佢。

今次赛事回归谷中，「黑夜之神」方嘉柏当然要望多两眼，但可能经早前谷草连番搏杀，今期佢得「坚多福」有近绩支持，整体兵力唔太像样。既然廖、方两大主角计落下风，练马师王可博冷，其中蔡约翰出四驹，先天已是冷门格局，不过佢胜在贵精不贵多，其三是新上名马，剩下的「先到先得」早前也打叠入位，状态各有保证，除了练马师王，不妨单场逐一落注。

重点争分马方面，「福星小子」赢到你唔信，上仗段速水准虽普通，但最后一百米已透出奠定胜局，胜来不费吹灰之力，今次只加五磅应未到阻力位。「幸运同行」上仗直路揾位论尽都冲入位，反映状态冒起，何况二千二是唯一胜途，信得过。「一起美丽」上仗蚀超快步速入Q，近况已回勇。

目标：蔡约翰

赔率：7

全日恶马 第九场：福星小子

练马师王最佳投注时机：第一场前