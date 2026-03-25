Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

亨利拆局│练马师王吼蔡约翰

名家专栏
更新时间：02:00 2026-03-25 HKT
发布时间：02:00 2026-03-25 HKT

廖康铭是近期最当旺练马师，连续两日赢马添六W，上日更赢埋打吡，风头一时无俩。不过，佢今期出马得四匹，阵容单薄兼各驹实力平平，就算延续旺势又赢马，估计练马师王亦无份，留待稍后再吼佢。

今次赛事回归谷中，「黑夜之神」方嘉柏当然要望多两眼，但可能经早前谷草连番搏杀，今期佢得「坚多福」有近绩支持，整体兵力唔太像样。既然廖、方两大主角计落下风，练马师王可博冷，其中蔡约翰出四驹，先天已是冷门格局，不过佢胜在贵精不贵多，其三是新上名马，剩下的「先到先得」早前也打叠入位，状态各有保证，除了练马师王，不妨单场逐一落注。

重点争分马方面，「福星小子」赢到你唔信，上仗段速水准虽普通，但最后一百米已透出奠定胜局，胜来不费吹灰之力，今次只加五磅应未到阻力位。「幸运同行」上仗直路揾位论尽都冲入位，反映状态冒起，何况二千二是唯一胜途，信得过。「一起美丽」上仗蚀超快步速入Q，近况已回勇。

目标：蔡约翰

赔率：7

全日恶马 第九场：福星小子

练马师王最佳投注时机：第一场前

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
月入逾$5万已婚港男 享受不求上进生活 准时放工食两餸饭 讲金句为财富自由下新定义｜Juicy叮
月入逾$5万已婚港男 享受不求上进生活 准时放工食两餸饭 讲金句为「财富自由」下新定义｜Juicy叮
时事热话
13小时前
内地人居港多年感慨「很难回去」？大赞生活4点细节「形成舒服节奏」 网民同感：真的好爱香港
内地人居港多年感慨「很难回去」？大赞4点生活细节 网民同感：真的好爱香港
生活百科
11小时前
龙宝酒家葵芳总店结业！公告归咎3大原因：由于世界形势突变 去年要求员工放无薪假共渡时艰
龙宝酒家葵芳总店结业！公告归咎3大原因：由于世界形势突变 去年要求员工放无薪假共渡时艰
饮食
10小时前
79岁郑少秋罕谈近况：这半年来世界和香港都发生不幸事件 传因丧女神隐亲解未露面原因
79岁郑少秋罕谈近况：这半年来世界和香港都发生不幸事件 传因丧女神隐亲解未露面原因
影视圈
8小时前
海港酒家晚市大劈价！爵士汤/烧鹅/龙趸$68 全线4分店星期一至五供应
海港酒家晚市大劈价！爵士汤/烧鹅/龙趸$68 全线4分店星期一至五供应
饮食
13小时前
港铁屯马线非礼｜两女遭惨「咸猪手」 20岁四眼男涉非礼被捕
01:23
港铁屯马线非礼｜两女遭惨「咸猪手」 20岁四眼男涉非礼被捕
突发
7小时前
「最强小三」五索自爆「整容」真相 镜头前一秒扯甩假发 吓人「鬼剃头」曝光
「最强小三」五索自爆「整容」真相 镜头前一秒扯甩假发 吓人「鬼剃头」曝光
影视圈
10小时前
港铁新式「咸猪手」 大叔起晒杠紧握扶手 离谱霸占女乘客大腿上面空间 网民教反击方法｜Juicy叮
港铁新式「咸猪手」 大叔起晒杠紧握扶手 离谱霸占女乘客大腿上面空间 网民教反击方法｜Juicy叮
时事热话
10小时前
星岛申诉王｜ 何文田面包店再推$30挑战20秒任夹面包 店员亲授「极速回本」技巧
申诉热话
9小时前
张雪峰是人气极高教研名师。
教研名师张雪峰跑步时猝逝 终年41岁 个人微博发讣告
即时中国
5小时前