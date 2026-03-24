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甜甜小记│「贤者福星」奥尔民贺寿马

名家专栏
更新时间：14:45 2026-03-24 HKT
发布时间：17:19 2026-03-24 HKT

小记昨晚前往火炭中式酒楼，采访贺贤旗下的「哪吒」和「风火轮」庆功宴，这两驹上场均于本月十五日胜出，赢晒当日两场泥地赛。「哪吒」马主团体24/25贺贤练马师赛马团体(T1)和「风火轮」马主哪吒不怕海龙王团体的一班马主，包括蔡咏赞、刘学伦、胡泽文、刘进雄摆庆功宴，慰劳一班贺厩员工。功臣贺贤和其靓靓太太李姿敏，两位赢马骑师潘明辉和奥尔民、贺贤爱徒黄宝妮及一班马房团队员工均有出席。

贺贤致辞时表示，感谢一众马主的支持，并会尽心尽力训练好旗下马，为每一位马主朋友争取佳绩。贺贤说毕后，整班马房手足都呐喊叫好，马房士气高昂团结。明晚贺廐的第三场「比特星」近四战配麦道朗及潘顿均跑位置，今场换黄宝妮减磅出击。

另外，奥尔民今日（3月24日）生日，骑者与贺贤合作第六场的「贤者福星」，昨晚这对骑练很好倾，未知会否为自己送上生日礼物？

「哪吒」和「风火轮」庆功宴。
「哪吒」和「风火轮」庆功宴。

陈嘉甜

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