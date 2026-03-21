卡尔心水│「勇冠群英」见好即去
更新时间：19:05 2026-03-21 HKT
发布时间：19:05 2026-03-21 HKT
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有些出名的餐厅，不卖套餐只作散叫，例如Five Guys卖汉堡，没有套餐，汽水没有优惠，但顾客照样乖乖奉上钞票。经济学称此为非弹性需求，即是无论卖贵或卖平，价格并不影响销量，那么餐厅当然会卖贵点，把利润最大化。
今期卡尔尝试作市场勘探，玩玩新意思，看看有否忠实读者。今次我的重点心水是第九场，在《星岛日报》专栏提供头两选，冷脚则放在《头条日报》。
第九场赛果估计是热胆冷脚，冷脚提供「勇冠群英」，苏伟贤惯常出击手法，往往是见形势配合，以及赔率回升就会搏命。上场「勇冠群英」缩程跑千二米隔一隔纱，今场重返强项千四米值得跟进。其余心水请买份《星岛》支持卡尔，同时支持其他名家。
第六场：3冷娃、4喜庆宝、1巴基之胜
第十场：13时时欢声、11遥遥领先、2球星
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