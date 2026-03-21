Dickson心水│「久久为军」诛叛将

又到了一年一度的打吡大赛，罗富全有三驹参赛，笔者认为最大机会是「数字天文」，且看结果是否如此。

第二场四班1200米，「贤者威枫」上季尾初出跑田草千二已获亚，该组赛驹不乏好手，本以为牠应可很快赢马交代，谁知及后连拼亦只能跑近，难免失望。但见牠近两战抽大外档仍获亚军，证明开始进步，上仗出争同程配潘顿，拉士大后上入Q，头马「禾道丰」再出仍入三甲，蹄下败将「怡昌光辉」接战更赢马。既然潘顿唔放手，「贤者威枫」应可靠。

第五场四班1400米，「久久为军」今仗身负重任，就是为告东尼击败同场转厩的「超开心」，誓诛叛将！既然「久久为军」今季曾于田草千四力拼「开心老板」获亚军，伸算应有能力赢得这场赛事。

第二场：9贤者威枫

第五场：6久久为军