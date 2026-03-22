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亨利拆局│练马师王吼吕健威

名家专栏
更新时间：02:00 2026-03-22 HKT
发布时间：02:00 2026-03-22 HKT

廖康铭继1月14日封王后，相隔两个多月终重振雄风，上日劲夺5冠1季以超高分封王，这或许是廖厩中期攻势的序幕战，短期内宜吼紧此仓动向。至于今日廖厩出马八匹，部分属牌面货色，然而争取练马师王恐怕未够筹码，只适宜拣选个别马匹捧场。

讲开上次赛事，其实本栏推介的吕健威绝不失礼，最终获得28分，若放诸平日的谷战，已有资格问鼎练马师王，只怪廖康铭的攻势实在太猛烈。

回说今次赛事，可能多位仓主着眼打吡，其他场次未见积极部署，反而无马角逐打吡的吕健威，连场有明星马列阵，而新胜马「超拍档」又适时补出，深得幸运之神眷顾，既然威哥上日在谷草也连场出击，启示攻势应未结束，今次回归沙田主场仍要重视。

重点争分马方面，「喜庆宝」两出两捷，重点是无论放头或后追都应付自如，居三班只是过客。「樱花酒杯」上仗前置赚慢步速，但可抛离同赚形势的新胜马「精英高球」，难得胜后体重有增，可望继续进步。

目标：吕健威

赔率：2.75

全日恶马 第六场：喜庆宝

练马师王最佳投注时机：第二场前

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