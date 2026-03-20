甜甜小记│「遨游波士」程俊华善有善报

打吡大赛周日举行，今届赛事未跑已满地花生，潘顿由原本有多匹坐骑可拣，变成险坐冷板櫈，后来才得以策「紫荆传令」争打吡。赛马世界甚么事情也可发生，以往由爱伦训练的「圣利」便曾于1999年爆183倍巨冷夺打吡。

至于小记亲自在场见证的冷门打吡头马，除上届的「百贺飞驹」（26倍）外，最有印象是「遨游气泡」在2023年排十四档以46倍冷门夺魁。小记与「遨游」系主理人程志辉和其儿子程俊华（图中）相识多年，程氏父子性格随和友善；当日「遨游气泡」赢打吡，一班马经记者、摄记都替他们感高兴。其中程俊华充满善心，更是慈善机构仁爱堂的第一副主席，主席则为何俊亨。

为庆祝仁爱堂踏入五十周年，仁爱堂将于明日于启德体艺馆举行「Cantopop321慈善演唱会」，以支持仁爱堂各项福利服务，帮助有需要人士。

不少人气歌手均参与表演，包括男团Mirror的Anson Lo卢瀚霆、姜涛及Jeremy李骏杰，另外尚有Gin Lee、陈柏宇等，阵容鼎盛。正所谓善有善报，「遨游」系明日有「遨游波士」出战第四场，说不定可为程俊华带来头马。

「遨游」系马主程俊华（中）。

陈嘉甜