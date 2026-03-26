甜甜小记│沈慧林热心筹款

在小记眼中，「飞轮」系沈慧林是一位幸运马主，年纪轻轻的他曾经合伙养有逾百分良驹「飞轮闪耀」，赢过级际赛；而他将有新力军「飞轮日上」来港服役，并交由黎昭升训练。

沈慧林本身是香港年轻的企业家，难得是他忙于打理自己创立的香港陀飞轮钟表品牌外，也不忘回馈社会、热心公益，除了抽空做义务工作、关怀社群外，也乐于把自己的创业宝贵经验与年轻人分享。早前香港大学经济及工商管理学院二十五周年晚宴，沈慧林创立的品牌制作全球唯一一只特别版陀飞轮来拍卖筹款；结果以三十万港币成交，所得善款全力支持学校发展，好人好事，值得表扬。

小记入行以来，很感恩遇到不少友善亲切的马主，包括「飞轮」系马主沈墨宁和其子沈慧林。沈墨宁醉心赛马运动，小记经常见到沈墨宁和「日上」系马主姜炳辉伉俪、「闪耀」系马主邓巨明等马主好友一起入场欣赏赛事。至于其儿子沈慧林受到父亲的薰陶，也加入马主行列。沈氏父子在港养过不少马，暂时来说，以「飞轮闪耀」成就最高，曾经赢过级际赛，为沈氏父子带来不少美好回忆。

早前小记采访「飞轮」及「日上」系马主在尖沙咀骑练新春团年饭，沈慧林吃到一半便赶回国内公干开会，非常繁忙；虽然如此，他愿意抽空出任多间大学及学院的客席教授。沈慧林说：「作为港大经管学院助理客席教授，我非常荣幸参加香港大学经济及工商管理学院二十五周年晚宴；继之前为学院制作特别版陀飞轮之外，我们品牌制作全球唯一一只特别版来拍卖筹款；并以三十万港币成交，所得善款全力支持学校发展。」

沈慧林现时除了是港大经管学院助理客席教授外，也身兼城市大学商学院的兼职教授（Adjunct Professor）；港大经营学院助理；华南师范大学兼职教授；岭南大学校董；宏恩基督教学院兼职教授及广州华商学院客座教授。沈慧林非常开心透过自己对年轻学生的讲课分享经验，学生们用心学习，并在问答环节作出提问及交流，以生命影响生命。

陈嘉甜