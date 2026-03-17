卡尔心水│「劲进驹」潘顿补中

卡尔纵横职场多年，揸住一个宗旨，就系喺𠮶度食，唔好喺𠮶度屙。即系咁，《爱回家》话办公室除咗政治，亦有涉及情事，卡尔一直保持清白之身，多年来干干净净。卡尔亦揸住第二个宗旨，就系从来唔食马肉，正如印度教徒从来唔食牛肉，将牛视为神明。毕竟卡尔喺马场揾食，同样唔喺度屙，尤其去日本旅行，咩都可以做刺身，有一次差少少行差踏错，以为顶级和牛，埋门心血来潮询问侍应桌上所为何物，否则恨错难返。啱啱新闻话土耳其就有餐厅以马扮牛，食客食出晶片，翻查先知道系当地一匹赢过嘅马，而马主一早已安排马匹颐养天年，当马主知道同自己意愿违背，怒发冲冠，话要追究到底！所以，真系唔好信错人，任何事情都要交畀可靠嘅人。

今个赛日，威哥对潘顿委以重任，「劲进驹」一落班即刻强配，潘顿骑吕厩马向来特别搏命，而潘顿向来搏马算准，好似啱啱礼拜日「安泰」咁；同样地，今次「劲进驹」定必搏尽无悔。

第二场：1劲进驹、2穿甲金鹰、4凡凡有余

第九场：1劲沙尘、11魅力知耀、9翠儿威威