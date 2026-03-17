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Ian心水│「胜万金」降班又放到

名家专栏
更新时间：19:14 2026-03-17 HKT
发布时间：19:14 2026-03-17 HKT

第三场「胜万金」季内第二仗能一放到底赢马，虽然赛事水准平常，不过本身跑谷草一千够准绳；今仗重返四班，同场没有太多快马，应可切入内栏领放，若无受到太大压力，可望再次一放而回。对手方面，「英雄豪迈」班底够高，全盛期曾在七十分左右跑得接近；转投石厩后，上仗牠复出跑直路赛即追入季军，走势明显复苏，现居四班兼负磅不重，当然有力一争。此外，「可靠大师」演出较飘忽，上仗跑直路赛走势欠顺，今仗续由霍宏声操刀，不妨给予机会。

第四场「川河石驹」今季初出跑谷草一千即后上入位，其后五仗却改争田草与泥地千二，却走势尚可；今仗重返谷草，并由麦文坚操刀，应可构成威胁。对手方面，「超霸胜」上季能击败今季在三班赢马的「好节拍」，表现出色；近两仗受制于外档而跟跑，今仗档位转佳，并改配冷杀手艾道拿，不能小觑。此外，「凯皇宝」曾数度交出后劲，若今仗步速够快，有望争取三甲。

第三场：1胜万金、10英雄豪迈、7可靠大师
第四场：3川河石驹、5超霸胜、1凯皇宝

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