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亨利拆局│练马师王吼吕健威

名家专栏
更新时间：02:00 2026-03-18 HKT
发布时间：02:00 2026-03-18 HKT

回顾近期谷战，方嘉柏连续三次封王，佢今晚出马七匹够子弹，谷中四连霸不奇；与此同时，希、廖、东、巫也阵容鼎盛，尤其东厩马在季中回勇，以上五人皆有权封王。昨日执笔时，尚未知道开盘赔率，但估计他们都不会成冷，值博与否见仁见智。

今次我支持吕健威，虽然佢季内六次封王，沙田占五次之多，显然谷草是搏杀次要场地，然而吕厩今期出马六匹，统统都是谷草专家，有的甚至独善谷草，其中四匹强配潘顿，似是互相配合谋食大茶饭，不妨头场开跑前先买一注，然后再择善捧单场。

重点争分马方面，「劲进驹」今季踏入五岁才开窍，季初在四班赢马后，升上三班可多添两位，计级数高于今组对手，休息个半月有助养回体力，而佢近两季首回合都入三甲，一再证明有利跑新鲜。「巴闭王」排十二档看似下风，但今组无快马，而佢本身有前速，早段有权抢占靓位。「彩虹七色」上仗赢马靠赚形势，但今次对手实在太弱，排三档随时赚完再赚。

目标：吕健威

赔率：4.25

全日恶马 第二场：劲进驹

练马师王最佳投注时机：第一场前

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