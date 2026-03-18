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马观微全日心水│「祥胜将军」长驱直进

名家专栏
更新时间：01:00 2026-03-18 HKT
发布时间：01:00 2026-03-18 HKT

五岁爱尔兰马「祥胜将军」，上仗转仓初出，竟能在恶劣形势下轻取对手，战斗力更上层楼。今仗，列阵第六场三班谷草千八米，排在第三档，可望在潘顿胯下再下一城。

「祥胜将军」上季由三班起步，表现欠理想，评分得以持续下调。今季，这匹北半球马已适应水土，场场有走势。一月七日配潘顿角逐四班谷草一六五○米，阵上一再受阻，并一度严重勒避，结果输半个马位屈居亚席。三个礼拜后卷土重来，可惜前置碰上快步速，再一次未能敲响胜利之门。赛后，转由廖康铭训练。

「祥胜将军」上仗跳程出战四班谷草二二○○米，排最第十二档，沿途留在大后方。该役，步速极慢，此驹虽然迟迟未能稳定走势，但转入直路后，鞍上人未动一鞭，都可以后上问鼎，且赢来大把在手。今仗乘勇出战谷草千八米，仍将有用武之地。

马观微

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