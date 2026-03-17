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甜甜小记│「友爱心得」遇强越强

名家专栏
更新时间：14:45 2026-03-17 HKT
发布时间：14:45 2026-03-17 HKT

应届跑马地百万挑战杯盟主「友爱心得」明晚将出争第七场二班千二米，厩侣「饮杯」也会跑同场。小记访问「心得」系马主吴嵩，他期望「友爱心得」可以自我挑战成功。吴嵩说：「『友爱心得』上场排十二档赢谷草，难度很高，证明马儿在进步中。牠在澳洲跑过一场便运港服役，里程未尽，仍有上升空间，今季八战三胜，希斯安排马儿上从化休养生息，我最开心见到牠的体重维持，证明马儿食得瞓得，我觉得希斯打理此马可用『无懈可击』来形容。」

吴嵩补充说：「『友爱心得』今场升班而战，对手确实比上场强得多，例如『颜色之皇』前一场在三级赛入位。不过『友爱心得』今场比上场负磅大减，亦具优势。『友爱心得』跑法弹性，跟前稍留亦可，今场排一档有利守好位。我希望『友爱心得』遇强越强，如『好友心得』一样，赢完跑马地百万挑战杯后可以再突破自己，一鼓作气，自我突破评分上限。」

陈嘉甜

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