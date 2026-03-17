杨骏数据｜廖康铭来投马首战成绩如何？

廖康铭近期成绩放缓，二月份只凭「一生好彩」及「幸运奇兵」取得两胜，而踏入三月份，只有来投马「祥胜将军」转仓即胜，暂时落后榜首的方嘉柏六场头马。

本夜赛廖康铭马房场场有马出，当中第一场安排「神驹马灵」上阵，属转投廖康铭马房上后首战，查上季至今，马房共十七匹转仓初出马，上季「爱心神驹」、「炯炯有神」、「智跑得」及「电波之驹」胜出，另外「穿甲战鹰」上名，而今季则有「祥胜将军」及「祥胜力驹」，跑获冠、亚军。

「神驹马灵」今战成绩如何？

「神驹马灵」今战成绩如何？



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廖康铭来投马首战成绩

杨骏



