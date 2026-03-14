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卡尔心水│「醒目高球」人马夹档

名家专栏
更新时间：18:58 2026-03-14 HKT
发布时间：18:58 2026-03-14 HKT

香港马圈高手林立，卡尔鲜有留意班德礼，皆因佢无咩特别代表作，私家马亦唔多；不过话说回来，其实班德礼都算偶有代表作。或者，英国人与生俱来有一种高傲感觉，而卡尔曾经同佢交谈，事实上佢个人内里热情，只是不会宣之于口。

呢个赛日，第十场班德礼有只「醒目高球」。「高球」系马向来指定揾佢骑，卡尔性格八卦与多疑，或者马主觉得同班德礼八字夹，所以指定揾佢策骑。对手就嚟嚟去去得几匹，「赤海」初出雷声大雨点小，今场配潘顿排一档，同样值得关注；「首饰悟空」卡尔博懵拖一票，阿蔡同艾兆礼，今季搏得就搏。

虽然卡尔讲到头头是道，但逻辑上与理智上，诚实地话畀大家知，呢个赛日一堆参战马，假如连场爆出无厘头马，绝不为奇。

第七场：1安泰、13 洪才、14巴闭佬
第十场：4醒目高球、3赤海、9首饰悟空

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