Ian心水│「赤海」进步求补中

第十场「赤海」由纽西兰剑桥育马场主人Brendan Lindsay拥有，来港前在澳、纽两地上阵七次，取得一冠两亚，包括在两岁马千四米一级赛马拉华度育马锦标中跑获亚军；此驹上仗在港初出，跑田草千二米只负于「超写意」与「米奇」，表现尚可，经实战砥砺后，今仗可望更进一步。对手方面，「杰出雷霆」除了首战表现一般外，其余两仗均有走势；前仗牠在田草一千米仅以个多马位负于「好评如潮」、「价值传承」与「俏眼光」等驹，表现有进；上仗增程至千二米，末段走势颇佳，最终负于「快活英雄」与「开心指数」两乘多得季军；今仗改配何泽尧，仍要兼顾。此外，「喜莲劲感」来港前在英国五战取得两胜两位，赢马路程为千六米胶沙地，牠亦曾出争千四米表列赛英皇查理斯二世锦标，结果跟跑而回。这匹「万家灯火」在港一出即胜，其后两仗亦获第四名，今仗负磅仍重，但再次由麦文坚策骑，可望有进步演出。

第十一场「同心同乐」跑法主动，今季除了首战大败外，其余各仗均交出水准，当中更两夺头马；今仗快马不多，相信牠于赛事早段应可轻松留守前列，加上对手非强，仍可看好。对手方面，「千帆驹」在港三战均跑得接近，近两仗如非档位较外，应可构成更大威胁，今仗仍排外档，且看潘顿如何克服。此外，「劲好运」季内演出尚算准绳，今仗仍可望凭档位之助争入前列。

第十场：3赤海、7杰出雷霆、2喜莲劲感

第十一场：1同心同乐、2千帆驹、5劲好运