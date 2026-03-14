Dickson心水│「骏马之星」强组精品
更新时间：18:54 2026-03-14 HKT
发布时间：18:54 2026-03-14 HKT
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潘顿刚周三只得「中国心」获亚，手风麻麻。今期赛事他骑足十一场，如果霉运延续，相信赛果会冷得惊人，宜加提防。
第一场五班泥地1650米，「魔法速递」上季中转入文家良马房，其实已连环搏杀，可惜最叻只跑入亚军；近两仗出争泥地同程，更是前四不入，质素已判定麻麻。但要留意，上仗牠连番被对手压迫，仍然追入第五名，而蹄下败将「朗日雪峰」再出赢马，足证状态仍然当勇。今次再战泥地，对手不算强，希望可赢回一仗。
第二场五班草地1200米，「骏马之星」上仗出争田草千二米获季军，观察该组后上马再出皆有好成绩，如「锐一」、「志醒大将」和「金快飞飞」全部入Q，后驹更赢马而回。「骏马之星」今次虽然抽排十档，仍要兼顾。
第一场：2魔法速递
第二场：5骏马之星
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