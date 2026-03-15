马观微全日心水│「醒目高球」完全够班

罗富全马房的四岁马「醒目高球」，上仗在四班田草千二米轻取对手，阵上走势更趋成熟。今仗列阵第十场再战胜程，虽然是初逢三班对手，但负磅比起上仗大幅减轻，加上其潜藏仍未尽露，可望再添佳绩。

「醒目高球」十一月尾在四班田草一千米热身之后，元旦增程角逐田草千二米，路程更合脚法，能一放到底，敲响胜利之门，且赢来大把在手。二月一日再战胜程，可惜出闸欠俐落，出闸后更被碰撞，沿途放头却迟迟未能稳定步韵，走来十分抢口，过多耗力之下，末段退居第三名过终点。

二月二十二日「醒目高球」卷土重来，出闸反应大有改善，沿途望空扣在第二位，走来不再抢口。转入直路后，此驹孭顶磅都能弹甩跑赢，战斗力更佳。赛后打磨积极，状态更锐，今仗升班作赛，依然是争胜要角。

马观微

