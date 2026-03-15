亨利拆局│练马师王吼方嘉柏

要数近期当旺马房，方嘉柏、告东尼、吕健威、罗富全最为瞩目，尤其踏入季中，告东尼开始加紧追落后，方嘉柏则连续三期在谷中封王，各有猛烈攻势，短期内续有留意价值。

讲开方嘉柏，佢一向在谷中称王称霸，沙田攻势相对疲弱。不过翻查资料，其实方仔在沙田也有大攻势，但习惯瞄准全泥赛或草泥混合赛日出击！今次佢出马六匹唔太起眼，预计练马师王会有和味分头，趁佢近期杀得性起，雷神重临前夕应会继续抢胡，冷门敲得过。

重点争分马方面，「满心星」前仗赢泥地靠赚快步速，但全条直路可力拒「皇龙飞将」来犯，胜来算有说服力；上仗提升难度跑田草二千，蚀快步速竟只输两乘许，显然又进一步，今次排十二档可换来分头，值得赌单场一博。「富裕君子」有利跑新鲜，复课曾上从化会有帮助，今仗多数对手是季内未胜马，本身状态相对可靠。「禾道丰」初跑千四与初负顶磅存在难度，胜在质新当锐难睇小。

目标：方嘉柏

赔率：35

全日恶马 第八场：满心星

练马师王最佳投注时机：第一场前