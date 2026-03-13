Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

杨骏数据｜游达荣新胜马最叻入Q

更新时间：09:45 2026-03-13 HKT
发布时间：09:45 2026-03-13 HKT

贺贤上周凭「金玉良言」再下一城，成为马房季内首匹连捷马，现在剩余叶楚航、苏伟贤及游达荣，季内未有马连捷。

游达荣马房上季共有三十三匹新胜马再出，跑获七冠八亚五季成绩，「骏步腾飞」、「帝豪欢星」、「颜色之皇」、「一定超」、「英骏飞驹」及「光年魅力」取得连捷，后者更取得三连捷成绩。

而今季其马房十六匹新胜马再出，结果只有「无极勇将」、「颜色之皇」及「银亮奔腾」入Q，「佳登」得第三，上名率25%。

本赛日游达荣马房派出新胜马「同心同乐」列阵尾场，能否取得好成绩？

按图睇数据：

杨骏
 

