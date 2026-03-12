Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

甜甜小记│曾炳威支持本地骑师

名家专栏
早前小记在专栏中访问资深马主曾炳威，畅谈他物色良驹的途径，及分享对他及家人旗下马的期望。小记今次再邀请曾炳威，畅谈他与潘明辉、周俊乐和钟易礼这三位华将合作的点滴；以及与练马师合作方向的调整。

曾炳威家族目前在港所养的马，以「威力」、「勤德」、「欣赏」及「运来」应名，他的四位仔女及弟弟一家人都是马主。对于用人方面，曾炳威表示希望能支持本地骑师，他说：「用哪位骑师，我交由练马师决定，而我自己则想支持香港骑师。潘明辉当年是贺贤的徒弟，我们有不少马交由他策骑，他亦交出不错成绩，例如『勤德兼备』在港七捷，当中有三捷由潘明辉建功。『威力奔腾』在港首季服役四战配潘明辉俱凯旋而归。为我们胜出最多头马的骑师是潘明辉，其次才是潘顿呢！」

曾炳威续说：「至于周俊乐，我认识其女友和未来外父桥哥（陈桥森），我和周俊乐都几熟络。周俊乐曾为『天赋威力』、『威力飞弹』赢马。今季周俊乐亦为『东来欣赏』赢了两场头马，今季人马合作未甩过奖金。另一边厢，钟易礼是告东尼的徒弟和爱将，前者的骑功日渐进步，前年他荣获告东尼奖，我都有贡献呢！钟易礼和潘明辉近两年先后捧走告东尼奖，我睇好周俊乐今季可望初尝捧走此奖的荣耀。」

在练马师方面，曾炳威以往主力与贺贤合作，近年除了贺贤外，曾家也有与其他练马师合作，如告东尼、郑俊伟、叶楚航、苏伟贤等。曾炳威说：「我在港养马多年，与每一位合作过的练马师均保持良好关系。我尊重练马师，绝少过问他们对马匹的部署。跑马胜负很讲运气彩数，赢马与否，我也不会责怪练马师和骑师。以往我集中和贺贤合作，近年我分散尝试与不同练马师合作。今季我们一家人赢了数场头马，希望在余下马季多添头马，便更美满了。」

陈嘉甜

