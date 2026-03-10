Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

卡尔心水│「爆竹」关照蔡明绍

名家专栏
更新时间：18:59 2026-03-10 HKT
发布时间：18:59 2026-03-10 HKT

早前听啲Z世代朋友讲，话香港有新四大天王，唔知大家仲有无听广东话流行歌？有人话四大天王之首已有定案。

缺少实力，真系好难喺香港乐坛揾食，好多新派歌手都系歌唱节目出身，点都唱得两嘴。MC张天赋就情感丰富，音域广，应该系出道前喺街度Busking有功，晚晚去旺角、尖嘴海旁卖唱。佢每日卖唱都埋下成功嘅种子，储下Fans、开开嗓子。

讲起民间高手，卡尔最近去咗北京交流，夜晚畀人点咗去酒吧集散地「后海」。当地嘅民间歌星感觉幸福少少，比较少餐风饮露，好多时会喺走廊卖唱。一个主音，有鼓手有Keyboard，礼拜五轻松饮两杯听下Rock歌。卡尔嘅中文唔够精准，我唔知能否将呢个生态誉为似次文化。

上周五晚上一路听歌，一路心中有马，除了思考刚周日嘅赛事，仲有少少时间沉淀思考埋今期赛事。
第二场心水「爆竹」，上场田草追唔切勉强得殿军。今次过嚟谷草揾食，告东尼好似想益蔡明绍，咁啱畀卡尔吼到正，决定1W3P。

第二场：9爆竹、2星运少爵、1精益大师
第五场：3天外迎天、5钫糖武士、2宝进

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
吊船遇狂风甩出洗窗工人 如「钟摆」来回猛撞外墙15分钟惨死｜有片
00:27
吊船遇狂风甩出洗窗工人 如「钟摆」来回猛撞外墙15分钟惨死｜有片
即时国际
10小时前
港铁一家五口「人形蜈蚣」冲闸 被拍下母竟回头怒睥镜头 网民：挑战人体极限｜Juicy叮
港铁一家五口「人形蜈蚣」冲闸 被拍下母竟回头怒睥镜头 网民：挑战人体极限｜Juicy叮
时事热话
6小时前
天气︱季候风来袭「倒春寒」 周六巿区16°C 上水低见13°C 离岸高地吹6级强风
01:10
天气︱季候风来袭「倒春寒」 周六巿区16°C 上水低见13°C 离岸高地吹6级强风
社会
7小时前
稻香晚市优惠平过两餸饭？！龙趸/烧味/黄酒鸡+小菜套餐$138起 再送炖汤/白饭/煲仔饭
稻香晚市优惠平过两餸饭？！龙趸/烧味/黄酒鸡+小菜套餐$138起 再送炖汤/白饭/煲仔饭
饮食
8小时前
「失婚金像影后」翘中佬恋情曝光  新欢背景神秘网民忧被骗  情路坎坷一前度轻生离世
「失婚金像影后」翘中佬恋情曝光  新欢背景神秘网民忧被骗  情路坎坷一前度轻生离世
影视圈
11小时前
港人中山睇中医¥112包诊金连药直送上门 连香港「医疗券」都用得 网民热议：平靓正？｜Juicy叮
港人中山睇中医¥112包诊金连药直送上门 连香港「医疗券」都用得 网民热议：平靓正？｜Juicy叮
时事热话
4小时前
陈玉莲缺席《名媛望族》饭局却现身此场合？为好友罕露面到贺 65岁真面目太惊人
陈玉莲缺席《名媛望族》饭局却现身此场合？为好友罕露面到贺 65岁真面目太惊人
影视圈
3小时前
02:29
星岛申诉王 | 爱犬元朗行山被松绳大型狗咬死 涉案狗主「潜水」 港女誓讨公道：唔会放过佢
申诉热话
7小时前
4400万六合彩头奖得主卖楼 沽东涌映湾园三房 9年前Full Pay入市
楼市动向
2026-03-09 18:00 HKT
汇丰180万客户仍持「红簿仔」 推现金奖鼓励过渡数码化 送999.9足金存折纪念品
汇丰180万客户仍持「红簿仔」 推现金奖鼓励过渡数码化 送999.9足金存折纪念品
商业创科
2026-03-09 14:51 HKT