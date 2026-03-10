卡尔心水│「爆竹」关照蔡明绍

早前听啲Z世代朋友讲，话香港有新四大天王，唔知大家仲有无听广东话流行歌？有人话四大天王之首已有定案。

缺少实力，真系好难喺香港乐坛揾食，好多新派歌手都系歌唱节目出身，点都唱得两嘴。MC张天赋就情感丰富，音域广，应该系出道前喺街度Busking有功，晚晚去旺角、尖嘴海旁卖唱。佢每日卖唱都埋下成功嘅种子，储下Fans、开开嗓子。

讲起民间高手，卡尔最近去咗北京交流，夜晚畀人点咗去酒吧集散地「后海」。当地嘅民间歌星感觉幸福少少，比较少餐风饮露，好多时会喺走廊卖唱。一个主音，有鼓手有Keyboard，礼拜五轻松饮两杯听下Rock歌。卡尔嘅中文唔够精准，我唔知能否将呢个生态誉为似次文化。

上周五晚上一路听歌，一路心中有马，除了思考刚周日嘅赛事，仲有少少时间沉淀思考埋今期赛事。

第二场心水「爆竹」，上场田草追唔切勉强得殿军。今次过嚟谷草揾食，告东尼好似想益蔡明绍，咁啱畀卡尔吼到正，决定1W3P。

第二场：9爆竹、2星运少爵、1精益大师

第五场：3天外迎天、5钫糖武士、2宝进