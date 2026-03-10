Ian心水│「时间宝」弱组再胜

刚战艾兆礼手风大顺四喜临门，现时以三十五场头马稳占骑师榜第三位，今次赛事只策四驹出战，「驷跑得」、「解码」与「泰泰精神」均有机会争功。

第四场仅得「时间宝」上仗获胜，而「随缘得胜」则跑亚军，其余十驹均欠近绩支持。比较之下，一众轻磅马可望趁对手较弱求取突破。今仗「时间宝」抽一档，配合主动跑法，加上幕后近期手风顺，可以看高一线。配脚方面，「驷跑得」跑谷草一哩获两冠两亚五季，可见路有专长；上仗受制于外档，末段仍造第二快时间追回第六，今仗强手已去，若能发挥水准可入三甲。

第九场「极光之子」在港初出即跑二千，负于「天将龙驹」仅以两乘半，表现尚佳；上仗却大部分时间望空，转入直路后不久更遭收慢，败绩不足为据。复课试泥闸受催策反应不俗，今仗改争谷草千八，可以一试。对手方面，「中国心」近两仗连捷后，早前发现心律不正，因而影响部署打吡；最近复课走势仍劲，若能摆脱健康阴霾，有力一争。

第四场：10时间宝、12驷跑得、5趣盈

第九场：5极光之子、11中国心、8快路

