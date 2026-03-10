Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

Dickson心水│「中环精英」转场发威

名家专栏
更新时间：18:52 2026-03-10 HKT
发布时间：18:52 2026-03-10 HKT

来到三月中，各厩为季尾目标各有打算，方嘉柏聘莫雷拉担任主帅，剑指今届练马师冠军，姚本辉亦收女骑师袁幸尧为徒，意图借十磅女之力，季尾帮难赢之马获胜，相信下半季会有新气象。
第六场四班千二米，「中环精英」近态回勇，这次出皇牌报跑谷草千二米兼排二档，诚是赢马良机。回看牠近两仗跑谷草与田草一千米，感觉上前速不及当年，上仗留后喜见追入季军，所以今仗增程可以理解。既然上仗同场的「日出东方」再出能赢马、蹄下败将「八仟好运」也接战入Q，伸算本身转场应可胜。

第八场三班1200米，「喵喵怪」上仗转弯走蚀位，结果输给「东来欣赏」获亚军，后驹接战升班亦入Q，「喵喵怪」今仗升班作赛仍要捧场。

第六场：3中环精英
第八场：9喵喵怪

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
吊船遇狂风甩出洗窗工人 如「钟摆」来回猛撞外墙15分钟惨死｜有片
00:27
吊船遇狂风甩出洗窗工人 如「钟摆」来回猛撞外墙15分钟惨死｜有片
即时国际
9小时前
港铁一家五口「人形蜈蚣」冲闸 被拍下母竟回头怒睥镜头 网民：挑战人体极限｜Juicy叮
港铁一家五口「人形蜈蚣」冲闸 被拍下母竟回头怒睥镜头 网民：挑战人体极限｜Juicy叮
时事热话
5小时前
天气︱季候风来袭「倒春寒」 周六巿区16°C 上水低见13°C 离岸高地吹6级强风
01:10
天气︱季候风来袭「倒春寒」 周六巿区16°C 上水低见13°C 离岸高地吹6级强风
社会
6小时前
「失婚金像影后」翘中佬恋情曝光  新欢背景神秘网民忧被骗  情路坎坷一前度轻生离世
「失婚金像影后」翘中佬恋情曝光  新欢背景神秘网民忧被骗  情路坎坷一前度轻生离世
影视圈
10小时前
汇丰180万客户仍持「红簿仔」 推现金奖鼓励过渡数码化 送999.9足金存折纪念品
汇丰180万客户仍持「红簿仔」 推现金奖鼓励过渡数码化 送999.9足金存折纪念品
商业创科
2026-03-09 14:51 HKT
4400万六合彩头奖得主卖楼 沽东涌映湾园三房 9年前Full Pay入市
楼市动向
2026-03-09 18:00 HKT
稻香晚市优惠平过两餸饭？！龙趸/烧味/黄酒鸡+小菜套餐$138起 再送炖汤/白饭/煲仔饭
稻香晚市优惠平过两餸饭？！龙趸/烧味/黄酒鸡+小菜套餐$138起 再送炖汤/白饭/煲仔饭
饮食
7小时前
冯盈盈医生旧爱开专科诊所劲威水 另一港姐冠军惊喜到贺 钟文浩索妻颜值时刻在线
冯盈盈医生旧爱开专科诊所劲威水 另一港姐冠军惊喜到贺 钟文浩索妻颜值时刻在线
影视圈
2026-03-09 10:00 HKT
01:17
东张西望｜兽父「作故仔」声称性侵14岁子 发儿童下体照邀女网友3P 涉发布儿童色情物品被捕
突发
7小时前
星岛申诉王 | 爱犬元朗行山被松绳大型狗咬死 涉案狗主「潜水」 港女誓讨公道：唔会放过佢
申诉热话
5小时前