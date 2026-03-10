Dickson心水│「中环精英」转场发威

来到三月中，各厩为季尾目标各有打算，方嘉柏聘莫雷拉担任主帅，剑指今届练马师冠军，姚本辉亦收女骑师袁幸尧为徒，意图借十磅女之力，季尾帮难赢之马获胜，相信下半季会有新气象。

第六场四班千二米，「中环精英」近态回勇，这次出皇牌报跑谷草千二米兼排二档，诚是赢马良机。回看牠近两仗跑谷草与田草一千米，感觉上前速不及当年，上仗留后喜见追入季军，所以今仗增程可以理解。既然上仗同场的「日出东方」再出能赢马、蹄下败将「八仟好运」也接战入Q，伸算本身转场应可胜。

第八场三班1200米，「喵喵怪」上仗转弯走蚀位，结果输给「东来欣赏」获亚军，后驹接战升班亦入Q，「喵喵怪」今仗升班作赛仍要捧场。

第六场：3中环精英

第八场：9喵喵怪